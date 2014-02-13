«Жить, а не существовать» - в Нижнем Тагиле в субботу состоится пробежка за ЗОЖ
13 февраля 2014, 14:55Спорт
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15 февраля в 16:00 около Цирка тагильчане соберутся на еженедельную пробежку.
Принять участие в мероприятии приглашают всех, кто поддерживает идею здорового образа жизни, кто не только против курения, алкоголя и наркотиков, но и понимает, что отдых должен быть активным. Организаторы так и говорят:
Забыл про телевизор и компьютер, начал заниматься спортом. Понял, что могу жить, а не существовать. Приходи, и ты начнешь жить, а не существовать!
Простая пробежка дарит огромный заряд позитивных эмоций, и особенно здорово, когда заниматься спортом можно в компании единомышленников.
Фото из группы Здоровая молодежь Нижнего Тагила
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