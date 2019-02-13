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Ольга Глацких покажет мастер-класс участникам турнира «Первые шаги» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ольга Глацких покажет мастер-класс участникам турнира «Первые шаги» в Нижнем Тагиле

Вчера, 14:17СпортКсения ПлесовскихФото: Страница Ольги Глацких в Инстаграм/instagram.com/
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