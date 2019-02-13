Ольга Глацких покажет мастер-класс участникам турнира «Первые шаги» в Нижнем Тагиле

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких совместно с другими чемпионами по художественной гимнастике проведут мастер-классы для участников первенства Нижнего Тагила «Первые шаги». Помимо Глацких, пройдут показательные выступления олимпийской чемпионки Елены Мурзиной и десятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Ольги Капрановой, рассказала корреспонденту TagilCity.ru начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.