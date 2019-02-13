Юные тагильские футболисты поборются за призы Олега Шатова

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Отборочный турнир международного фестиваля «Большие звезды светят малым» состоится в Нижнем Тагиле. В рамках соревнований будет разыгран приз Олега Шатова.
Сюжеты: Нижний Тагил
На отборочном турнире будет разыгран приз футболиста Олега Шатова. Побороться в дивизионе Шатова могут спорткоманды мальчиков 2010 года рождения.
Заявки на участие в дивизионе полузащитника «Зенита» принимаются по номеру 89030841185 (Сергей Кряжевских).
Призеры получат путевку в финальный этап состязаний, который состоится в Анапе и Витязево с 13 по 20 сентября, информирует пресс-служба администрации города.
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