Юные тагильские футболисты поборются за призы Олега Шатова

На отборочном турнире будет разыгран приз футболиста Олега Шатова. Побороться в дивизионе Шатова могут спорткоманды мальчиков 2010 года рождения.

Заявки на участие в дивизионе полузащитника «Зенита» принимаются по номеру 89030841185 (Сергей Кряжевских).