Очередной скандал: футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в расизме
Сегодня, 16:45СпортФото: sovsport.ru
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Полузащитник неудачно пошутил про коронавирус.
Футболист Дмитрий Тарасов попал в очередной скандал. Полузащитника обвинили в расизме после его неудачной шутки, сообщает "Советский спорт".
Тарасов выложил в Инстаграм фото с парикмахером азиатской внешности. На снимке футболист сделал подпись «коронавирус» и направил соответствующие стрелки на барбера.
Однако пользователи не оценили шутки игрока. Ав организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отметили, что подобные сравнения являются ксенофобными и потребовали от РФС принять к Тарасову строгие санкции.
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