Очередной скандал: футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в расизме

Футболист Дмитрий Тарасов попал в очередной скандал. Полузащитника обвинили в расизме после его неудачной шутки, сообщает "Советский спорт".

Тарасов выложил в Инстаграм фото с парикмахером азиатской внешности. На снимке футболист сделал подпись «коронавирус» и направил соответствующие стрелки на барбера.