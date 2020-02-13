В Екатеринбурге началась подготовка к финальному матчу Кубка России по футболу
Сегодня, 18:41СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге начали подготовку к финалу Олимп — Кубка России по футболу, который пройдет в мае 2020 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург
Уральская столица вновь станет центром притяжения для футбольных болельщиков со всей страны. Нас ждет удивительный праздник спорта. <…> Мы начинаем подготовку к этому важному спортивному событию,рассказал глава региона.
За право принять у себя это спортивное событие Екатеринбург боролся с Нижним Новгородом. Финал Олим — Кубка пройдет 13 мая. В начале марта пройдут четвертьфинальные игры, где встретятся «Спартак» и ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) и «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) и «Урал» (Екатеринбург), а также «Химки» (Подмосковье) и «Торпедо» (Москва).
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