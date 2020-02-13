В Екатеринбурге началась подготовка к финальному матчу Кубка России по футболу

Уральская столица вновь станет центром притяжения для футбольных болельщиков со всей страны. Нас ждет удивительный праздник спорта. <…> Мы начинаем подготовку к этому важному спортивному событию,рассказал глава региона.

За право принять у себя это спортивное событие Екатеринбург боролся с Нижним Новгородом. Финал Олим — Кубка пройдет 13 мая. В начале марта пройдут четвертьфинальные игры, где встретятся «Спартак» и ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) и «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) и «Урал» (Екатеринбург), а также «Химки» (Подмосковье) и «Торпедо» (Москва).