Тагильские летающие лыжники получили «бронзу» на первенстве мира

Для 17-летнего Ильи Манькова на сегодняшний день это наивысшее достижение в карьере. 18-летний Михаил Пуртов в 2019 году на первенстве мира получил в составе командного турнира «золото». Кроме того, Пуртов в феврале 2020 года завоевал третье место чемпионата России.