Тагильские летающие лыжники получили «бронзу» на первенстве мира

Тагильчане Илья Маньков и Михаил Пуртов стали бронзовыми призерами командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина на первенстве мира, сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования среди юниоров проходят в финском городе Лахти. В составе мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина были два воспитанника тагильской спортшколы «Аист» Илья Маньков и Михаил Пуртов. Команда получила бронзовые награды. Это достижение — самое лучшее в новейшей истории России у свердловских летающих лыжников. Последний раз свердловчанин Юрий Дударев занял второе место 70-метровом трамплине на всесоюзном чемпионате 1991 года. Вместе с тагильчанами в сборной были Максим Колобов и Данил Садреев. По итогам двух попыток команда набрала 903,1 балла. она уступила чуть менее 15 баллов сборной Словении. Первое место заняли австрийские летающие лыжники с 986,2 баллами. Для 17-летнего Ильи Манькова на сегодняшний день это наивысшее достижение в карьере. 18-летний Михаил Пуртов в 2019 году на первенстве мира получил в составе командного турнира «золото». Кроме того, Пуртов в феврале 2020 года завоевал третье место чемпионата России. Напомним, в Нижнем Тагиле 20–22 марта пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В Нижнем Тагиле весной пройдет этап Кубка мира среди летающих лыжниц

