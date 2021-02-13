Юные тагильские шашисты заняли призовые места на первенстве УрФО

Первенство Уральского федерального округа по русским шашкам среди юношей и девушек проходило в Челябинске с 5 по 12 февраля. Нижний Тагил представляли восемь шашистов из СШ «Стратегия» в разных возрастных категориях. Всего в первенстве участвовали 130 спортсменов из Свердловской и Челябинской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.
В категории до 10 лет Яна Зайцева заняла первые места в молниеносной и быстрой программах, а также третье место в классической программе. Алина Рахимова среди девушек до 18 лет получила «серебро» в быстрой программе и «золото» в классической программе. Семён Юсев соревновался с юношами до 12 лет, он занял третье место в быстрой программе.
Первенство УрФО проходит раз в год, и наши спортсмены зачастую становятся призёрами этих соревнований,рассказала АН «Между строк» заместитель по спортивной работе МБУ СШ «Стратегия» Наталья Романова.
По ее словам, в спортшколе занимается около 700 спортсменов, почти половина из них — любители шашек.
Напомним, в декабре 2020 года 15-летняя шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина из Екатеринбурга на суперфинале чемпионата России смогла прервать победную серию одной из фавориток турнира Полины Шуваловой. Это стало сенсацией.