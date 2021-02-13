Юные тагильские шашисты заняли призовые места на первенстве УрФО

В категории до 10 лет Яна Зайцева заняла первые места в молниеносной и быстрой программах, а также третье место в классической программе. Алина Рахимова среди девушек до 18 лет получила «серебро» в быстрой программе и «золото» в классической программе. Семён Юсев соревновался с юношами до 12 лет, он занял третье место в быстрой программе.