Юные тагильские шашисты заняли призовые места на первенстве УрФО

Трое тагильских шашистов заняли призовые несколько призовых мест по разным дисциплинам на первенстве УрФО.

Первенство Уральского федерального округа по русским шашкам среди юношей и девушек проходило в Челябинске с 5 по 12 февраля. Нижний Тагил представляли восемь шашистов из СШ «Стратегия» в разных возрастных категориях. Всего в первенстве участвовали 130 спортсменов из Свердловской и Челябинской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО. В категории до 10 лет Яна Зайцева заняла первые места в молниеносной и быстрой программах, а также третье место в классической программе. Алина Рахимова среди девушек до 18 лет получила «серебро» в быстрой программе и «золото» в классической программе. Семён Юсев соревновался с юношами до 12 лет, он занял третье место в быстрой программе. Первенство УрФО проходит раз в год, и наши спортсмены зачастую становятся призёрами этих соревнований,рассказала АН «Между строк» заместитель по спортивной работе МБУ СШ «Стратегия» Наталья Романова. По ее словам, в спортшколе занимается около 700 спортсменов, почти половина из них — любители шашек. Напомним, в декабре 2020 года 15-летняя шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина из Екатеринбурга на суперфинале чемпионата России смогла прервать победную серию одной из фавориток турнира Полины Шуваловой. Это стало сенсацией. 15-летняя екатеринбургская шахматистка сотворила сенсацию на чемпионате России

Related news: Шахматисты собрали почти 25 миллионов рублей для врачей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter