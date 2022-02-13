Российская cборная на Олимпиаде в Китае завоевала 16 медалей

По данным на 13 февраля, в копилке Олимпийской cборной России было 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Команда занимала 7 место в общей турнирной таблице среди 91 страны мира.
На 8 месте располагался Китай. Представители Поднебесной завоевали только 9 медалей, из них 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. На 6 месте была Австрия. Золотых медалей у спортсменов из этого государства столько же, сколько и у российских, а вот серебряных - на одну больше.
Первое место в общем зачете занимала команда Норвегии, традиционный участник зимних Олимпийских игр. Второе удерживали спортсмены из Германии. На третьем были их соперники из Нидерландов.
Но главным итогом очередного дня соревнований стала, конечно же, долгожданная победа российских лыжников в эстафете. Алексей Червоткин оторвался от своих конкурентов на первом этапе, а его партнеры по команде, Александр Большунов, Денис Спицов, и Сергей Устюгов, смогли сохранить преимущество в 1 минуту.
Еще одна медаль на счету биатлониста Эдуарда Латыпова. Несмотря на снежный шторм, спортсмен из Башкортостана показал не только отличную стрельбу, но и обошел многих своих соперников, завоевав «бронзу» и заняв почетное третье место.
Еще спортивные комментаторы отмечают тягу к победе шорт-трекиста Константина Ивлиева. От золотой медали россиянина отделяли всего лишь 0,11 секунды, сообщает Олимпийский комитет. Победу одержал венгр Шаолинь Шандор Лю. «Бронза» у канадца Стивена Дюбуа.