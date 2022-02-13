Российская cборная на Олимпиаде в Китае завоевала 16 медалей

На 8 месте располагался Китай. Представители Поднебесной завоевали только 9 медалей, из них 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. На 6 месте была Австрия. Золотых медалей у спортсменов из этого государства столько же, сколько и у российских, а вот серебряных - на одну больше.