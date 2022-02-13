Российские лыжники стали олимпийскими чемпионами в эстафете в Пекине

Тактика российской сборной была «убегающей». На начальных этапах участники отрывались от своих соперников во избежание финишных разборок с конкурентами, пишет Е1.
Борьбу удалось возглавить Алексею Червоткину. С преимуществом в 34 секунды над норвежскими преследователями эстафета была передана. Далее довольно плотно шли немецкие и итальянские атлеты. В ходе второго этапа классический ход за соборную РФ демонстрировал Александр Большунов.
Напомним, в последний раз россияне были победителями в 1980 году. На проходящих в Пекине играх тренеры отлично спланировали забег. На втором месте — норвежская сборная, на третьем — команда лыжников из Франции.