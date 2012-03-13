Хоккеисты «Спутника» и «Рубина» подрались во время матча

«Спутник» завершил сезон 2011-2012 годов. В четвертом матче с тюменцаминаша команда уступила 1:3 и проиграла серию с точно таким же счетом,сообщает пресс-служба СК «Спутник».

На третьей минуте Егор Рожков отправил шайбу в сетку, однако в последниймомент голкипер Александр Судницин успел сдвинуть ворота. На шестой минуте завязалась драка два на два, по итогам которой еезачинщик тюменец Дмитрий Трусов, сбросивший перчатки, отделался малымштрафом, а Дмитрий Галиахметов был наказан по полной программе: 5+20.

Пять минут тагильчане героически оборонялись вчетвером, в рамке творилчудеса Сергей Огурешников, но за 48 секунд до выхода пятого игрока«Рубин» открыл счет. Второй период прошел с преимуществом хозяев льда.На 31-й минуте судья не засчитал гол «Рубина», поскольку шайба былазаброшена ногой.

В третьем игровом отрезке скорости заметно упали, атаки обеих командпотеряли остроту. Тем не менее опасные моменты возникали у тех и другихворот. К сожалению, тагильчане представившиеся шансы не использовали, авот лучший снайпер «Рубина» Александр Горшков своего добился.