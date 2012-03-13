В Сысерти состоялся областной турнир по самбо, посвященный Международному женскому дню

Спортсменки МБОУ ДОД ДЮСШ №2 стали победителями и призерами соревнований. Так, Марина Балашова и Екатерина Калинина заняли 1 место (тренер Матвеев С. В.), Екатерина Елисеева (тренер Перминов И. Р.) и Евгения Кайгородова (тренер Забанных О. И.) – 2 место. Бронзу на турнире взяли тагильчанки Алена Синицына, Екатерина Шаманаева, Татьяна Фомина и Екатерина Малицкая (тренер Забанных О. И.).