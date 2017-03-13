Фигуристки из Екатеринбурга стали чемпионками мира среди юниоров по синхронному катанию (ВИДЕО)
13 марта 2017, 11:35Спорт
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Екатеринбургская сборная по синхронному катанию заняла первое место среди юниоров на ЧМ в Канаде. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый день фигуристки показывали короткую программу. Второй день – произвольную, пишет Е1.
Первое место в короткой программе заняла команда из Москвы. Екатеринбурженки выступили под песню «Битлз».
Во второй конкурсный день свердловчанкам удалось одержать победу. Стоит заметить, что фигуристки из ДЮСШ «Юность» уже возвращались в Екатеринбург с золотом из Франции и являются пятнадцатикратными чемпионками России. Сейчас молодые спортсменки вернулись домой чемпионками мира.
Видео: Skating ISU / YouTube
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