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Фигуристки из Екатеринбурга стали чемпионками мира среди юниоров по синхронному катанию (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фигуристки из Екатеринбурга стали чемпионками мира среди юниоров по синхронному катанию (ВИДЕО)

13 марта 2017, 11:35Спорт
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