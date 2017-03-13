Хоккеист тагильского «Спутника» Евгений Дубровин признан лучшим защитником 1/8 плей-офф ВХЛ
13 марта 2017, 13:25Спорт
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Комиссия по определению лучших хоккеистов ВХЛ сезона 2016/2017 признала Евгения Дубровина из «Спутника» лучшим защитником 1/8 финала плей-офф.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лучшим среди нападающих стал Владислав Ефремов из «Динамо». Среди новичков отличился Иван Ларичев из «СКА-Нева». Лучшим голкипером, по мнению экспертов, признан Ильяс Гафиуллин из «Зауралья», сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».
Лучших спортсменов определили эксперты, используя аналитику и статистические данные.
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