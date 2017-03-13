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Хоккеист тагильского «Спутника» Евгений Дубровин признан лучшим защитником 1/8 плей-офф ВХЛ
Сюжеты:
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Хоккеист тагильского «Спутника» Евгений Дубровин признан лучшим защитником 1/8 плей-офф ВХЛ

13 марта 2017, 13:25Спорт
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