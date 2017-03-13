Хоккеист тагильского «Спутника» Евгений Дубровин признан лучшим защитником 1/8 плей-офф ВХЛ

Лучшим среди нападающих стал Владислав Ефремов из «Динамо». Среди новичков отличился Иван Ларичев из «СКА-Нева». Лучшим голкипером, по мнению экспертов, признан Ильяс Гафиуллин из «Зауралья», сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».