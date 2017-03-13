Немец победил на завершающем этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Стоит отметить, что погода в этот день внесла свои коррективы. Сильный ветер не позволил спортсменам совершить по два прыжка.

Решено было выполнить по одному с трамплина К-90. Дистанция гонки была также изменена – вместо 15-ти километров двоеборцам предстояло пробежать 10.

Сильнейшим в этот соревновательный день стал немец Тобиас Симон. Второе место у Хуго Буффарда и третье у Лукаса Рунгальдиера из Италии.

В общем зачете КОКа лучшим на данный момент стал австриец Мартин Фритц, серебро у немца Давида Вильде и бронза у Тобиаса Симона.

Спортсмены на пресс-конференции поделились своими впечатлениями об организации соревнований в Нижнем Тагиле. Всем – и подготовкой спортивных сооружений, и организацией, и размещением – иностранцы остались довольны. Необычным в плане безопасности им показалось то, что сотрудников полиции можно было встретить даже на трамплине.

Из российской сборной на этот раз лучшим стал Эрнест Яхин, он вошел в десятку, заняв 9-ое место. Другие участники команды расположились с 14 по 43 место.