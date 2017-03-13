Тагильчане стали призерами кубка по воркауту в Челябинске (ФОТО)

В город прибыли спортсмены из Свердловской области, Республики Башкортостан. Воркаутеры из Нижнего Тагила защищали честь региона.

Первое место в возрастной категории до 15 лет в силовом фристайле стал Шахруз Шодикулов, третьим - Гор Петросян. Также Шахруз Шодикулов стал третьим в силовом троеборье, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».