Тагильчане стали призерами кубка по воркауту в Челябинске (ФОТО)
13 марта 2017, 08:00Спорт
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В минувшую субботу в Челябинске прошли соревнования в рамках кубка федерации воркаута. Организаторами выступила местная спортивная федерация.
Сюжеты: Нижний Тагил
В город прибыли спортсмены из Свердловской области, Республики Башкортостан. Воркаутеры из Нижнего Тагила защищали честь региона.
Первое место в возрастной категории до 15 лет в силовом фристайле стал Шахруз Шодикулов, третьим - Гор Петросян. Также Шахруз Шодикулов стал третьим в силовом троеборье, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».
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Фото: пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил»
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