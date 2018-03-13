Новые футбольные поля появятся в ближайшие годы в каждом районе Нижнего Тагила

В течение марта 2018 года будет решён вопрос о реконструкции стадиона «Спутник». Проблема заключается в том, что стадион принадлежит УВЗ, а земля под ним Министерству обороны РФ. По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, работа начнётся только при совместном участии завода и властей регионального и городского уровня.