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Проект центра единоборств в Нижнем Тагиле летом пройдет госэкспертизу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Boy 2783651 1920

Проект центра единоборств в Нижнем Тагиле летом пройдет госэкспертизу

Сегодня, 13:40СпортФото: pixabay.com
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