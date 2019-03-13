Проект центра единоборств в Нижнем Тагиле летом пройдет госэкспертизу
Сегодня, 13:40СпортФото: pixabay.com
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Типовой проект центра единоборств в Нижнем Тагиле направлен на госэкспертизу, заключение которой ожидается к концу лета.
Сюжеты: Нижний Тагил
После этого проект будет направлен в муниципалитет для привязки выделенному земельному участку и составлению сметы на строительство.
В настоящий момент, как пояснил вице-мэр Владислав Горячкин, в региональное управление капитального строительства направлены технические условия по присоединению нового спортивного сооружения к коммунальным и энергетическим сетям.
13 марта в обсуждении проекта принял участие министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Он отметил, что подобные проекты будут реализованы еще в трех муниципалитетах Свердловской области. Финансирование строительства будет осуществляться за счет региональных субсидий. Стоимость каждого спортивного комплекса - 100 млн рублей.
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