Проект центра единоборств в Нижнем Тагиле летом пройдет госэкспертизу

После этого проект будет направлен в муниципалитет для привязки выделенному земельному участку и составлению сметы на строительство.

В настоящий момент, как пояснил вице-мэр Владислав Горячкин, в региональное управление капитального строительства направлены технические условия по присоединению нового спортивного сооружения к коммунальным и энергетическим сетям.