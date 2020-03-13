Роман Репилов: Сделайте футболистам минималку в 20 тысяч

– Я говорю про наших футболистов. Сделайте им минималку в 20 тысяч, как во всей России. И посмотрим, как они будут играть. Нет, я не завидую футболистам и их деньгам. Это их личное дело. Болельщики для меня – это заряд. Можно вообще не тренироваться, когда вся страна у тебя за спиной, - сказал Роман Репилов.