В спортивных танцах юные тагильчане одни из лучших

Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-танцевального клуба «Каллейдоскоп» - 11-тилетний Михаил Хасанов и 12-тилетняя Анастасия Парахнич. Ребята боролись за победу с 25-ю парами. В результате юные тагильские танцоры победили в европейской и латиноамериканской программах.