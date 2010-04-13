В спортивных танцах юные тагильчане одни из лучших
13 апреля 2010, 16:17СпортArtem
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Тагильская пара заняла первые места в прошедшем накануне открытом чемпионате Пермского края по спортивным танцам «Прикамье - 2010».
Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-танцевального клуба «Каллейдоскоп» - 11-тилетний Михаил Хасанов и 12-тилетняя Анастасия Парахнич. Ребята боролись за победу с 25-ю парами. В результате юные тагильские танцоры победили в европейской и латиноамериканской программах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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