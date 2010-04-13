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В спортивных танцах юные тагильчане одни из лучших
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В спортивных танцах юные тагильчане одни из лучших

13 апреля 2010, 16:17СпортArtem
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