На следующей неделе в Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский юношеский турнир по баскетболу
13 апреля 2012, 16:53Спорт
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С 17 по 21 апреля в Доме спорта Детско-юношеской спортивной школы «Юпитер» по адресу улица В-Черепанова, 31Б, состоится XIV Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд.
Как рассказали в отделе по физической культуре, спорту итуризму Нижнего Тагила, соревнование посвящено памяти В. М. Кожакина. В нем примут участие 15 команд двух возрастных групп из разных городов РФ.
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