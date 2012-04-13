Наша «Уралочка» в медалях!
13 апреля 2012, 11:30СпортЕвгения
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По итогам трех матчей «Уралочка-НТМК» стала обладателем бронзовых медалей женского чемпионата России по волейболу. Схватка с «Омичкой» принесла долгожданную победу в серии игр за третье место.
Последвухлетнего перерыва подопечные Николая Карполя вернулись на пьедесталпочёта. Этот человек не даром вызывает у всех уважение. Во многом благодаря егоставке на результат, команда волейболисток практически всегда достигала призовыхвысот.
О командесоперниц тоже хочется сказать несколько слов. Несмотря на три пораженияв бронзовой серии, «Омичка» играла неплохо. Совсем недавно этакоманда была лишь в середине турнирной таблицы, однако с приходом новоготренера Владимира Кузюткина резко поднялась вверх. К слову, Владимир - наш земляк,поэтому за его успех тоже можем порадоваться от всей души.
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