Наша «Уралочка» в медалях!

Последвухлетнего перерыва подопечные Николая Карполя вернулись на пьедесталпочёта. Этот человек не даром вызывает у всех уважение. Во многом благодаря егоставке на результат, команда волейболисток практически всегда достигала призовыхвысот.

О командесоперниц тоже хочется сказать несколько слов. Несмотря на три пораженияв бронзовой серии, «Омичка» играла неплохо. Совсем недавно этакоманда была лишь в середине турнирной таблицы, однако с приходом новоготренера Владимира Кузюткина резко поднялась вверх. К слову, Владимир - наш земляк,поэтому за его успех тоже можем порадоваться от всей души.