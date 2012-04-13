Нижний Тагил на 13 месте в списке городов-претендентов на строительство сноупарка Burton

Каждый день в 13:13 из борьбы будет выходить город, занимающий последнееместо в голосовании, пока не останется 13 городов. Там следующей зимой всемирно известная компания Burton построит супер-сноупарки.

Нижнему Тагилу «вылет» пока не грозит: он занимает 13 место в списке. За город пока проголосовали1629 человек. На 12 месте Набережные Челны (1675 голосов), на 14 -Кемерово (1495 голосов).

Мурманск не сдает лидерских позиций – город занимает первую строчкусписка с 5,5 тысячами голосов. На втором месте –Петропавловск-Камчатский (5201 голосов), на третьем – Южно-Сахалинск(3183 голосов).

Если два города будут иметь одинаковое количество голосов, победит тоткто получит первый голос после наступления контрольного времени,сообщается в группеBurton Parks «В контакте».

Проголосовать за Нижний Тагил можно на сайте vote.yuma.su.