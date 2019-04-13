Нижний Тагил примет четыре этапа Кубка мира среди летающих лыжников
Сегодня, 10:14СпортЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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В пятницу, 12 апреля, в швейцарском Цюрихе Международная федерация лыжных видов спорта утвердила календарь Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина на будущий сезон. Нижний Тагил станет площадкой для проведения четырех этапов – двух мужских и двух женских.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
7 и 8 декабря 2019 года трамплины на горе Долгая примут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
Через несколько месяцев –14 и 15 марта 2020 года – в Нижний Тагил прилетят лучшие летающие лыжницы планеты. В эти дни в уральском городе пройдут этапы «Синей птицы», которые завершатся в городе Чайковском Пермского края.
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В декабре 2018 года в Нижнем Тагиле соревновались ведущие мировые спортсмены из 15 стран. Команды высоко оценили технические и организационные возможности города. В марте 2018 года на горе Долгая состоялись сразу два старта – Континентальный кубок по лыжному двоеборью и этапы «Синей птицы».
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