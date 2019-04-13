Нижний Тагил примет четыре этапа Кубка мира среди летающих лыжников

7 и 8 декабря 2019 года трамплины на горе Долгая примут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Через несколько месяцев –14 и 15 марта 2020 года – в Нижний Тагил прилетят лучшие летающие лыжницы планеты. В эти дни в уральском городе пройдут этапы «Синей птицы», которые завершатся в городе Чайковском Пермского края.