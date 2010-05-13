Болиды двух гонщиков Формулы-1 будут инкрустированы бриллиантами
13 мая 2010, 15:21СпортArtem
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Болиды двух гонщиков Формулы-1, во время Гран-при Монако, будут инкрустированы бриллиантами.
В кабинах пилотов появятся украшенные бриллиантами цифры в триумфальном венке, обозначающие год, в котором каждый из них выиграл титул чемпиона. Как пишет «ГородФМ», ранее алмазы появлялись на элементах болидов команды Jaguar, однако ювелирная компания отказалась от этой практики после того, как бриллиант, размещенный на носу машины, был утерян после аварии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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