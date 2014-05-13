«Старый соболь» открывает стритбольный сезон в Нижнем Тагиле
13 мая 2014, 13:55Спорт
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16 мая, в пятницу, на площадке у Городского дворца молодежи пройдет турнир по стритболу памяти В.Ф.Фурса.
Состязаться будут команды общеобразовательных школ города – на сегодняшний день планируют принять участие более 100 команд. Соревнования пройдут в 10-ти категориях на 8-ми стритбольных площадках. Начало игр в 13:00.
Эти соревнования традиционно открывают стритбольный сезон в Нижнем Тагиле. Заявки на участие принимаются до 14 мая по адресу: Пархоменко, 37 ДЮСШ «Старый соболь» или по эл. почте st.sobol@mail.ru.
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