14 мая в Нижнем Тагиле начнется соревнование по баскетболу среди юношеских команд (ФОТО)

В баскетбольном соревновании примут участие 8 команд. Из них Нижний Тагил будут представлять три команды — две из ДЮСШ «Старый соболь», и команда от ДЮСШ №4. Остальные команды приедут из различных городов Свердловской области. Будут гости из Асбеста, Екатеринбурга, Краснотурьинска и Новоуральска.