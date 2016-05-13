14 мая в Нижнем Тагиле начнется соревнование по баскетболу среди юношеских команд (ФОТО)
13 мая 2016, 14:25СпортДенис Таратонов
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В эти выходные в Нижнем Тагиле начнется очередной баскетбольный форум, в котором примут участие команды юношей до 12 лет. Первые игры пройдут 14 мая в спортивном зале «Старый соболь» на улице Пархоменко, 37.
Сюжеты: Нижний Тагил
В баскетбольном соревновании примут участие 8 команд. Из них Нижний Тагил будут представлять три команды — две из ДЮСШ «Старый соболь», и команда от ДЮСШ №4. Остальные команды приедут из различных городов Свердловской области. Будут гости из Асбеста, Екатеринбурга, Краснотурьинска и Новоуральска.
Все команды будут впервые участвовать в подобном соревновании, поэтому нельзя сказать, имеет ли кто-нибудь из них преимущество. Ожидается, что игра между командами будет достаточно неожиданной и интересной. Серия игр завершится 18 мая.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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