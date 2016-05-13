Футболист из Нижнего Тагила стал мастером спорта по футболу

Олег Шатов — первый тагильчанин, ставший мастером спорта по футболу. Сейчас он играет в составе футбольного клуба «Зенит». Указ о присвоении ему и ещё двум игрокам клуба — Юрию Лодыгину и Игорю Смольникову — звания «Мастер спорта России» уже подписан Министром спорта Виталием Мутко.