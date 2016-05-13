Футболист из Нижнего Тагила стал мастером спорта по футболу
13 мая 2016, 18:35СпортДенис Таратонов
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Родившийся в Нижнем Тагиле футболист Олег Шатов стал мастером спорта России по футболу. Тагильчанам Олег Шатов знаком не только благодаря своим спортивным успехам, но и по его обещанию пожертвовать Нижнему Тагилу 15 миллионов рублей на строительство нового футбольного поля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Олег Шатов — первый тагильчанин, ставший мастером спорта по футболу. Сейчас он играет в составе футбольного клуба «Зенит». Указ о присвоении ему и ещё двум игрокам клуба — Юрию Лодыгину и Игорю Смольникову — звания «Мастер спорта России» уже подписан Министром спорта Виталием Мутко.
Почетное звание присвоено Олегу Шатову за получение 2-го мая кубка России нынешнего сезона. Кроме того, в предыдущий сезон он становился обладателем золотых медалей.
Обещанное Нижнему Тагил поле начнут строить уже в начале этого лета.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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