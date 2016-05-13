В Нижнем Тагиле молодежь будут увлекать спортом

Активное участие в пропаганде здорового образа жизни принимает городской Дворец молодежи. За 2016 год в нем было проведено 61 мероприятие, направленное на укрепление социального здоровья. За указанный период в мероприятиях приняли участие 943 человека. Эти цифры сегодня озвучила на заседании Антинаркотической комиссии Наталья Алексеенко, заведующая отделом социально-правовой профилактики ГДМ.

Она подчеркнула, что помимо этого Дворец реализует программы по укреплению физического здоровья молодежи, профилактики употребления запрещенных веществ, курения и спиртных напитков. Реализуется программа укрепления психического и психологического здоровья.

Итогом встречи в Администрации Нижнего Тагила стало одобрение выбранного курса. Управление по развитию спорта в Нижнем Тагиле будет и дальше направлять свои силы на создание условий по общественно-полезной деятельности молодежи и увлечения её занятиями спортом.