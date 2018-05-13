Тагильский скалолаз Алексей Зверев выступит на чемпионате Европы в Австрии (ФОТО)

Алексею удалось попасть в сборную России, поскольку ранее он стал призером первенства страны.

Спортсмен с 7 лет занимается в ДЮСШ «Старт» под руководством наставника Татьяны Равиловой.

В его планах выступать на мировом уровне, в связи с чем он сейчас активно тренируется.

В начале 2018 года Алексей взял серебро в дисциплине «трудность» на Всероссийских соревнованиях. В марте он стал первым на соревнованиях в Калининграде. В апреле он уехал с серебром за второе место в дисциплине «боулдеринг».

Алексея Зверева признали сильнейшим скалолазом города. Спортсмен продолжает приносить в копилку города, области и страны медали различного достоинства, передает «Тагильский рабочий».