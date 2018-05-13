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Тагильский скалолаз Алексей Зверев выступит на чемпионате Европы в Австрии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский скалолаз Алексей Зверев выступит на чемпионате Европы в Австрии (ФОТО)

13 мая, 11:30Спорт
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