Тагильский скалолаз Алексей Зверев выступит на чемпионате Европы в Австрии (ФОТО)
13 мая, 11:30Спорт
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14-летний спортсмен, кандидат в мастера спорта из Нижнего Тагила Алексей Зверев готовится защищать честь России на чемпионате Европы по скалолазанию, который состоится в городе Имст.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексею удалось попасть в сборную России, поскольку ранее он стал призером первенства страны.
Спортсмен с 7 лет занимается в ДЮСШ «Старт» под руководством наставника Татьяны Равиловой.
В его планах выступать на мировом уровне, в связи с чем он сейчас активно тренируется.
В начале 2018 года Алексей взял серебро в дисциплине «трудность» на Всероссийских соревнованиях. В марте он стал первым на соревнованиях в Калининграде. В апреле он уехал с серебром за второе место в дисциплине «боулдеринг».
Алексея Зверева признали сильнейшим скалолазом города. Спортсмен продолжает приносить в копилку города, области и страны медали различного достоинства, передает «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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