В Англии футболисты боятся тренироваться из-за коронавируса

Многие футболисты английских клубов не намерены возобновлять тренировки на базах с 18 мая. Причина в том, что игроки не чувствуют себя в безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию британской газеты The Daily Mail.

Некоторые игроки уже сообщили о своем решении своим командам. Другие собираются уведомить клубы об отказе тренироваться во время обсуждения медицинского протокола по видеосвязи в ближайшие дни.

В Англии футбольные команды надеются возобновить занятия с 18 мая по примеру Испании и Италии.