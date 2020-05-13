В Англии футболисты боятся тренироваться из-за коронавируса

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Доиграть чемпионат АПЛ надеются в июне и июле.
Многие футболисты английских клубов не намерены возобновлять тренировки на базах с 18 мая. Причина в том, что игроки не чувствуют себя в безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию британской газеты The Daily Mail.
Некоторые игроки уже сообщили о своем решении своим командам. Другие собираются уведомить клубы об отказе тренироваться во время обсуждения медицинского протокола по видеосвязи в ближайшие дни.
В Англии футбольные команды надеются возобновить занятия с 18 мая по примеру Испании и Италии.
Напомним, что в Германии рестарт национального чемпионата состоится уже в ближайшую субботу 16 мая.
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