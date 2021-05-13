Червиченко: Надо приводить в соответствие стадион

Клубу из Оренбурга было во второй раз отказано в получении лицензии на участие в РПЛ в сезоне 2021/22 годов.

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза. Лицензирование на участие в РПЛ не прошла также владикавказская «Алания», занимающая четвертое место в таблице ФНЛ за тур до окончания чемпионата. — Если у команды стадион не соответствует требованиям, то о чем тут говорить? Надо приводить в соответствие стадион. Мне все равно, будут они выступать в РПЛ или нет. У меня ни к «Оренбургу», ни к «Алании» нет личной неприязни. Чем больше команд будет сменяться в нашей лиге, тем больше молодых российских игроков мы будем видеть. Никакой предвзятости в этом плане нет. Но спекулировать на спортивных принципах, не выполняя своих обязательств, точно не следует, — передает слова Червиченко «Советский спорт». Добавим, что самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и московское «Торпедо» получили лицензию со второй попытки.

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