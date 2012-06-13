Спортсменки из Нижнего Тагила и Новоуральска победили в первом этапе областного чемпионата по пляжному волейболу
13 июня 2012, 18:25Спорт
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Соревнования прошли 10 и 11 июня в Екатеринбурге на территории «Victory Парк» (гостиничный комплекс «AVS-Групп»).
Точнее, завершился лишь первый этап Чемпионата области по пляжному волейболу. В отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила сообщили, что Ирина Еремеева из Нижнего Тагила и Елена Стефанович из Новоуральска заняли первое место.
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