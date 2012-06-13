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Спортсменки из Нижнего Тагила и Новоуральска победили в первом этапе областного чемпионата по пляжному волейболу
Сюжеты:
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Спортсменки из Нижнего Тагила и Новоуральска победили в первом этапе областного чемпионата по пляжному волейболу

13 июня 2012, 18:25Спорт
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