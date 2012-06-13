Спортсменки из Нижнего Тагила и Новоуральска победили в первом этапе областного чемпионата по пляжному волейболу

Точнее, завершился лишь первый этап Чемпионата области по пляжному волейболу. В отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила сообщили, что Ирина Еремеева из Нижнего Тагила и Елена Стефанович из Новоуральска заняли первое место.