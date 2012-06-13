Тагильчане принимают участие в Чемпионате мира по водному спорту, проходящему в эти дни
13 июня 2012, 16:54Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 11 по 16 июня в Италии проходит Чемпионат мира по водным видам спорта категории «Мастерс», сообщают в отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила.
В соревнованиях по плаванию принимают участие представители нашего города. Лучший результат пока у Жанны Рачинской, добавляют в отделе, она стала пятой на дистанции 50 метров на спине.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей