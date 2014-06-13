Тагильская «Уралочка-НТМК»: состав команды продолжает обновляться (ФОТО)
Состав «Уралочки-НТМК» продолжает пополняться новыми волейболистками. Так, стали известны имена еще троих новичков. Ранее к нашим присоединилась Дарья Писаренко из новоуренгойского «Факела». В составе команды Николая Карполя волейболистка проведёт два года.
Первой командой Дарьи была «Тулица». Период с 2010 по 2014 год она провела в Новом Уренгое. В составе студенческой сборной России стала бронзовым призёром Универсиады-2011.
Буквально накануне стало известно о еще одном приобретении свердловского клуба: подписан контракт с двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы связующей Анной Матиенко. 32-летняя волейболистка ранее защищала цвета краснодарского «Динамо».
Я теперь официально в команде «Уралочка» с замечательными девчонками, - прокомментировала подписание контракта Анна, - которых я знаю – это Иринка Заряжко, Люся Малофеева, которая тоже перешла из Краснодара, Екатерина Чернова, наша либеро, Евгения Эстес, мы с ней были вместе на Олимпиаде. С этими игроками я очень рада оказаться в одной команде. Ну и, конечно, мне интересно попробовать себя в самой системе «Уралочки» и, если можно так сказать, приобщиться к легенде, потому что войти в историю этой команды – это тоже дорогого стоит. Кроме того, для меня большая честь поработать с Николаем Васильевичем.
Анна Матиенко. Фото с сайта pro-volley
В «Уралочке» продолжит карьеру и одноклубница Анны Матиенко победительница Кубка вызова-2012/13 в составе краснодарского «Динамо» диагональная Людмила Малофеева.
Срок нового контракта 26-летней волейболистки – три сезона. «Уралочка» – пятый клуб в карьере спортсменки. Ранее она выступала за «Факел», «Автодор-Метар», «Омичку» и «Динамо» (Краснодар).
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