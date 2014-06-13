Тагильская «Уралочка-НТМК»: состав команды продолжает обновляться (ФОТО)

Я теперь официально в команде «Уралочка» с замечательными девчонками, - прокомментировала подписание контракта Анна, - которых я знаю – это Иринка Заряжко, Люся Малофеева, которая тоже перешла из Краснодара, Екатерина Чернова, наша либеро, Евгения Эстес, мы с ней были вместе на Олимпиаде. С этими игроками я очень рада оказаться в одной команде. Ну и, конечно, мне интересно попробовать себя в самой системе «Уралочки» и, если можно так сказать, приобщиться к легенде, потому что войти в историю этой команды – это тоже дорогого стоит. Кроме того, для меня большая честь поработать с Николаем Васильевичем.