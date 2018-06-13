Футболист из Нижнего Тагила Максим Канунников пригласил на свадьбу Меладзе и Урганта

Свадьбу футболист сыграл в усадьбе Марьино в Ленинградской области.

Известно, что стоимость услуг Ивана Урганта составляет около 50 тысяч евро, а выступление Валерия Меладзе – 80-100 тысяч евро.

26-летний футболист в сезоне 2017-2018 года играл за хабаровский «СКА», однако за этот период не отличился выдающимися результатами. Футбольный клуб, отметим, по итогам сезона покинул Российскую футбольную премьер-лигу. 1 июля контракт с клубом заканчивается, и Максим Канунников может стать свободным агентом, передает издание «Советский спорт».

Напомним, Максим Канунников в детстве играл за местную команду «Уралец». В 2009 году он перешёл в питерский «Зенит», а с 2015 года спортсмен числится в российской сборной.