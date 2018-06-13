Футболист из Нижнего Тагила Максим Канунников пригласил на свадьбу Меладзе и Урганта
13 июня, 07:30Спорт
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Российский футболист клуба «СКА-Хабаровск» и воспитанник тагильского футбольного клуба Максим Канунников 12 июня сыграл свадьбу. На торжественном событии у спортсмена ведущим был Иван Ургант, а приглашенной звездой – Валерий Меладзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Свадьбу футболист сыграл в усадьбе Марьино в Ленинградской области.
Известно, что стоимость услуг Ивана Урганта составляет около 50 тысяч евро, а выступление Валерия Меладзе – 80-100 тысяч евро.
26-летний футболист в сезоне 2017-2018 года играл за хабаровский «СКА», однако за этот период не отличился выдающимися результатами. Футбольный клуб, отметим, по итогам сезона покинул Российскую футбольную премьер-лигу. 1 июля контракт с клубом заканчивается, и Максим Канунников может стать свободным агентом, передает издание «Советский спорт».
Напомним, Максим Канунников в детстве играл за местную команду «Уралец». В 2009 году он перешёл в питерский «Зенит», а с 2015 года спортсмен числится в российской сборной.
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