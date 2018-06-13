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Тагильские легкоатлеты привезли медали с первенства в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские легкоатлеты привезли медали с первенства в Каменске-Уральском

13 июня, 16:50Спорт
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