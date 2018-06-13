Тагильские легкоатлеты привезли медали с первенства в Каменске-Уральском
Юные спортсмены из Нижнего Тагила завоевали призовые места в первенстве по легкой атлетике в возрастной категории 18-20 лет.
Анастасия Соловьева выиграла золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Анна Некрасова заняла 2 и 3 место на тех же дистанциях. Алексей Пирогов привез «золото» в беге на 200 метров. Елена Сухоносова одержала победу на дистанции в 1500 метров.
В беге на 800 метров «бронзу» завоевала тагильчанка Яна Вараксина. Анна Ерыгина, воспитанница «Спутника» и Александр Пантюхин из «Юности», забрали «серебро» в соревнованиях по прыжкам в длину.
Софья Рогожина заняла второе место на дистанции в 3000 метров.
Екатерина Слюнко из «Спутника» привезла золото за дистанции в 400 и 800 метров, а Алексей Токмянин из «Юпитера» «золото» за 400 м и «Бронзу» за 200 м, сообщает «Тагильский рабочий».
Напомним, что 12 июня в 10:00 на территории ГЛК «Гора Белая» состоялось первенство Горнозаводского управленческого округа по армейскому рукопашному бою среди юношей 12-20 лет.
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