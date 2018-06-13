Тагильские легкоатлеты привезли медали с первенства в Каменске-Уральском

Анастасия Соловьева выиграла золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Анна Некрасова заняла 2 и 3 место на тех же дистанциях. Алексей Пирогов привез «золото» в беге на 200 метров. Елена Сухоносова одержала победу на дистанции в 1500 метров.

В беге на 800 метров «бронзу» завоевала тагильчанка Яна Вараксина. Анна Ерыгина, воспитанница «Спутника» и Александр Пантюхин из «Юности», забрали «серебро» в соревнованиях по прыжкам в длину.

Софья Рогожина заняла второе место на дистанции в 3000 метров.

Екатерина Слюнко из «Спутника» привезла золото за дистанции в 400 и 800 метров, а Алексей Токмянин из «Юпитера» «золото» за 400 м и «Бронзу» за 200 м, сообщает «Тагильский рабочий».