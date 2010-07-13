Стали известны соперники «Спутника» в предсезонных играх
13 июля 2010, 16:24СпортОльга
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Cоперники «Спутника» в предсезонных играх определены.
6 и 7 августа тагильчане проведут в Челябинске две игры против «Мечела». Через неделю «Спутник» на гостевой арене встретится с Курганским «Зауральем». А с 15 по 20 августа в Ледовом дворце спорта состоятся ответные матчи с «Зауральем» и «Мечелом». Состав команды и точное время начала домашних товарищеских матчей с командами из Челябинска и Кургана станут известны позже. По сообщению пресс-службы «Спутника», в конце августа тагильчане примут участие в турнире посвященному 275-летию Орска.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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