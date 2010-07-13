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Стали известны соперники «Спутника» в предсезонных играх
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стали известны соперники «Спутника» в предсезонных играх

13 июля 2010, 16:24СпортОльга
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