Тагильские спортсмены провели мастер-класс по воркауту для студентов из Южной Кореи
13 июля 2017, 20:25Спорт
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12 июля на стадионе «Высокогорец» состоялась необычная тренировка по общей физической подготовке и воркауту. Тагильские спортсмены показали мастерство студентам из Южной Кореи, которые приехали в наш город по программе обмена.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Делегация из 9 корейских студентов (4 юноши и 5 девушек) не просто с интересом наблюдала за ходом тренировки. Иностранные гости попробовали свои силы в мастер-классе от команды Воркаут Нижний Тагил, сообщает сообщество Street Workout Нижний Тагил. В конце тренировки студенты признались, что узнали много новой и, главное, полезной информации о занятии спортом.
Южнокорейские студенты не в первый раз приезжают по обмену в Нижний Тагил. В начале 2017 года наш город посетил студент из Южной Кореи по имени Бин.
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