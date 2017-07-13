Тагильские спортсмены провели мастер-класс по воркауту для студентов из Южной Кореи

Делегация из 9 корейских студентов (4 юноши и 5 девушек) не просто с интересом наблюдала за ходом тренировки. Иностранные гости попробовали свои силы в мастер-классе от команды Воркаут Нижний Тагил, сообщает сообщество Street Workout Нижний Тагил. В конце тренировки студенты признались, что узнали много новой и, главное, полезной информации о занятии спортом.