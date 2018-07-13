Тагильские легкоатлеты стали победителями первенства России

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Легкоатлеты из Нижнего Тагила выиграли первенство России для спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Челябинске.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужская сборная Свердловской области заняла первое место в эстафете 4x400. В составе сборной бежали три тагильчанина — Антон Балыкин (СДЮСШОР «Юпитер»), Антон Маркунасов и Рудольф Верховых (СК «Спутник»).
Женская сборная заняла в соревнованиях третье место. В ее состав входила Елена Вшивкова из СК «Спутник».
Алексей Токарев (СК «Спутник») в эстафете 4х100 бежал в составе сборной, которая стала серебряным призером, сообщает «Тагильский рабочий».
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