Тагильские легкоатлеты стали победителями первенства России

Мужская сборная Свердловской области заняла первое место в эстафете 4x400. В составе сборной бежали три тагильчанина — Антон Балыкин (СДЮСШОР «Юпитер»), Антон Маркунасов и Рудольф Верховых (СК «Спутник»).

Женская сборная заняла в соревнованиях третье место. В ее состав входила Елена Вшивкова из СК «Спутник».