Александр Емельяненко сравнил себя с Мухаммедом Али

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым отметил свою скорость.
Как сообщает «Советский спорт», Емельяненко заявил, что по скорости не уступает бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе американцу Мухаммеду Али.
Добавим, бой Емельяненко - Исмаилов пройдет 24 июля. Отметим, что изначально поединок должен был состояться весной в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Сочи.
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