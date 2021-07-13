Президент МОК отметил готовность Токио к предстоящей Олимпиаде

Президент МОК отметил готовность Токио к предстоящей Олимпиаде
Президент МОК отметил готовность Токио к предстоящей Олимпиаде
Сегодня, 00:46СпортФото: pxhere.com
Глава организации Томас Бах лично посетил объекты предстоящих игр после того, как отбыл трехдневный карантин.

Президент МОК провел встречу с главой оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото.

«Вам удалось сделать столицу Японии самым подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр. В нынешних сложных обстоятельствах это еще более значимо. До начала соревнований остается совсем немного, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Миссия будет полностью выполнена, когда все спортсмены покинут Токио», - приводит слова Баха «Советский спорт» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Из-за коронавирусных ограничений соревнования в Японии не смогут посетить иностранные болельщики.

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