Президент МОК отметил готовность Токио к предстоящей Олимпиаде

«Вам удалось сделать столицу Японии самым подготовленным к Олимпиаде городом за всю историю Игр. В нынешних сложных обстоятельствах это еще более значимо. До начала соревнований остается совсем немного, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Миссия будет полностью выполнена, когда все спортсмены покинут Токио», - приводит слова Баха «Советский спорт» со ссылкой на ТАСС.