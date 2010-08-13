Каноистам из Нижнего Тагила сломали лодку накануне чемпионата Европы

Их подвели сотрудники одного из европейских аэропортов - они не уберегли лодку спортсменов. Как рассказала "Уралинформбюро" тренер уральцев Ольга Гвоздева, при перелете из Лондона в Вену каноэ-двойка была повреждена до такой степени, что не подлежала восстановлению. "Метр кормы был сильно пожеван, а нос выглядел как "пятачок". Скорее всего, лодка пострадала, застряв на ленте погрузчика", - пояснила тренер.