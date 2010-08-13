Каноистам из Нижнего Тагила сломали лодку накануне чемпионата Европы
Призеры Олимпиады-2008 тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов чуть не лишились возможности участвовать в чемпионате Европы.
Их подвели сотрудники одного из европейских аэропортов - они не уберегли лодку спортсменов. Как рассказала "Уралинформбюро" тренер уральцев Ольга Гвоздева, при перелете из Лондона в Вену каноэ-двойка была повреждена до такой степени, что не подлежала восстановлению. "Метр кормы был сильно пожеван, а нос выглядел как "пятачок". Скорее всего, лодка пострадала, застряв на ленте погрузчика", - пояснила тренер.
13-15 августа в столице Словакии уральцам придется выступать на новой лодке, купленной накануне соревнований. "На складе местного магазина оказалась всего одна подходящая модель со словацким дизайном. К сожалению, она отличается от той, на которой мы тренировались, но сейчас выбирать не приходится", - посетовала Ольга Гвоздева.
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