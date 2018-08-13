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1 млрд 825 млн рублей потребуется на содержание «Екатеринбург Арены» до 2023 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 млрд 825 млн рублей потребуется на содержание «Екатеринбург Арены» до 2023 года

Сегодня, 19:50Спорт
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