1 млрд 825 млн рублей потребуется на содержание «Екатеринбург Арены» до 2023 года

Через несколько дней после завершения Чемпионата мира по футболу- 2018 Международная федерация футбола (ФИФА) официально вернула России новые стадионы, которые во время турнира находились в ее оперативном управлении.

Правительство России утвердило «Концепцию наследия чемпионата мира», документ, в котором описывается экономическая модель использования стадионов, которые были построены специально для проведения ЧМ-2018. Это семь объектов, которые находятся в Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.

Основная цель документа – добиться «эффективного использования спортивной инфраструктуры».

На содержание стадионов уйдет 16 млрд рублей в период до 2023 года. Все стадионы будут переданы субъектам РФ в собственность.

По мнению авторов концепции, на один стадион вместимостью 45 тысяч зрителей требуется порядка 300 миллионов рублей в год.

До начала матча обсуждалась целесообразность постройки крупных арен в маленьких городах.

Мы изучили подробно предыдущие чемпионаты мира в Бразилии и ЮАР, поэтому у нас с ФИФА разработана программа наследия ЧМ. Наша главная цель – избежать подобных проблем. Мы хотим, чтобы стадионы функционировали и использовались клубами. Тут будут проходить обучение игроки. Они и станут нашим наследием, рассуждал Александр Алаев.

Стадион может содержать себя сам за счет билетов, которые покупают зрители на те или иные матчи. В некоторых регионах это невозможно, так как там нет крупных футбольных клубов.

После ЧМ-2018 данные стадионы станут более популярными среди болельщиков, но этого все равно будет недостаточно для их содержания.

Затраты на содержание стадионов будут осуществляться за счет регионов.

Всего на содержание стадионов будет потрачено 9,3 млрд рублей бюджетных средств, где 8,7 млрд – средства из федерального бюджета и 600 млн – из бюджетов субъектов РФ.

Программа финансирования стадионов детально прописана в документе. Самым дорогим по содержанию будет «Екатеринбург Арена». На его содержание до 2023 года потребуется 1 млрд 825 млн рублей.

Размер бюджетов Калининградской, Самарской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской областей превышает 100 млрд рублей в год. В среднем содержание арены для них обойдется менее чем в 0,3% от размера бюджета в год. В Волгоградской области это порядка 0,4% от бюджета. Содержание «Волгоград Арены» оценивается в 311 млн рублей ежегодно (до 2020 года). Запланированный общий объем регионального бюджета – 79 млрд рублей на 2019 год и 81 млрд рублей на 2020 год.

Федеральные власти будут выделять деньги на содержание арен при условии, что спортивный объект используется по назначению – там играют местные команды.