Хоккей может исчезнуть из программы Олимпийских игр

В 2017 году произошёл конфликт между НХЛ и МОК по вопросу участия хоккеистов Лиги в олимпийских играх.

Главными пунктами, на основе которых НХЛ запретила своим игрокам участвовать в зимних Олимпиадах, были страх получения хоккеистами травм и нежелание МОК оплачивать трансфер спортсменов до места проведения игр. XXIII зимние Олимпийские игры, прошедшие в Пхёнчхане, Национальная хоккейная лига бойкотировала.

Международный олимпийский комитет, пытаясь урегулировать спор, предложил 4 возможных варианта решения проблем, среди которых встречается и исключение хоккея из программы Олимпийских игр. Специалисты считают, что если к бойкоту НХЛ присоединится ещё и Континентальная хоккейная лига, то на олимпийском хоккее можно будет поставить крест.