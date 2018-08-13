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Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Shekurov i petrova

Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу

Сегодня, 21:50Спорт
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