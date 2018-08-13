Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу

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Тагильчанка Ксения Петрова стала второй на первенстве Европы по пауэрлифтингу, подняв штангу весом 62 кг.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первенство Европы по пауэрлифтингу проходило во французском городе Мериньяк. 21-летняя спортсменка из ДЮСШ «Юность» Ксения Петрова завоевала на соревнованиях серебряную медаль в категории «Жим классический».
Девушка смогла поднять штангу весом 62 кг. Обошла тагильчанку спортсменка из Норвегии.
Ксения участвовала в таких же соревнованиях в 2015 году. Тогда девушке тоже досталось второе место, пишет ИА «Все новости».
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