Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу

Первенство Европы по пауэрлифтингу проходило во французском городе Мериньяк. 21-летняя спортсменка из ДЮСШ «Юность» Ксения Петрова завоевала на соревнованиях серебряную медаль в категории «Жим классический».

Ксения участвовала в таких же соревнованиях в 2015 году. Тогда девушке тоже досталось второе место, пишет ИА «Все новости».