Тагильские летающие лыжники в составе сборной Свердловской области: знакомство

По итогам 2017 года Свердловская область были официально признана лучшим регионом России в области спорта. В подтверждение этому в декабре министр спорта РФ Павел Колобков вручил соответствующий диплом руководству региона.

Нижний Тагил является «поставщиком» большого количества профессиональных спортсменов. Сборная «летающих лыжников» – не исключение. Атлеты занимаются под руководством тренера-преподавателя Дмитрия Едомина, который познакомил TagilCity.ru со своими подопечными.

Тагильские летающие лыжники в лицах Кристина Прокопьева – 18-летняя летающая лыжница, которая пришла в спорт достаточно поздно, в 13 лет. Также девушка входит в юниорский состав сборной команды России.

Я просто посмотрела Олимпиаду и захотела стать летающей лыжницей,призналась спортсменка.

Алина Бородина – также входит в пятерку лучших юниорок России. Заниматься в секцию прыжков с трамплина спортсменку привели бабушка и дедушка, когда ей было 9 лет.

Алина и Кристина в 2018 году уже побывали в Австрии и в Польше на кубках FIS, где они уверенно набрали очки, которые им нужны для прохода в следующие соревнования рангом выше – Континентальный кубок в Норвегии.

Вадим Шишкин – 22-летний спортсмен, который продолжает спортивную династию. Несмотря на небольшой спад в спортивной карьере, у Вадима есть серьезный настрой вернуться обратно в основной состав сборной страны.

Александр Вахрушев – 18-летний юниор из Нижнего Тагила.

Стабильность у нас хромает, да, Александр? Посещаемость у нас хромает. Иногда у нас проскакивают призовые места Кубка России. Прогресс есть, но нужно много работать,отмечает Дмитрий Алексеевич.

Сергей Брауземан – уверенно занимает место в сборной Свердловской области.

Душа команды, ответственности не боится. Железный командник. Когда нужно прыгать за команду, он прыгает «выше головы»,сказал тренер.

Михаил Пуртов – самый перспективный тагильский летающий лыжник, член сборной команды России. В преддверии Дня города-2018 Михаил Пуртов был награждён в числе лучших спортсменов года в Нижнем Тагиле.

Сейчас он находится в Нижнем Тагиле на сборах, прыгает с главным тренером юниорской сборной Арефьевым Александром Николаевичем. У Михаила программа выступлений расписана до Первенства мира. Его в свои сети я получу только на Чемпионате России в Сочи в конце августа,сообщил Дмитрий Едомин.

Дмитрий Алексеевич очень требовательно относится к дисциплине.

Завтра будет другая тренировка, а прогулянное занятие ушло в небытие. Ты становишься слабее, если ты не сделал тренировку,подчеркнул тренер.

В скором времени команда будет выступать в Чайковском на 3 и 4 этапе Кубка России, который пройдет с 29 августа по 3 сентября. В Нижнем Тагиле старты уже состоялись ранее, в летнем сезоне соревнования по прыжкам не запланированы, будет только двоеборье.

Как проходит день спортсмена в СДЮСШОР «Аист» Во время летнего сезона многие освобождены от учебы. Утром мы приезжаем в 9:45, в это время мы выходим на тренировку, бежим кросс. Прибегаем на трамплины, применяем различный инвентарь для подготовки к прыжкам – выпрыгивания, имитация и другие. За тренировку мы совершаем 5-6 прыжков. Вторая тренировка после обеда тоже включает общие упражнения, а также прыжки, но только по вторникам и четвергам,рассказал Дмитрий Едомин.

На личную жизнь, признался тренер Дмитрий Алексеевич, времени не хватает ни у кого: ни у тренера, ни у спортсменов. Однако успехи и стремление к ним трудолюбивых спортсменов всегда покрывают высокую занятость команды.

Как стать летающим лыжником Нельзя сказать, что секция прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в Нижнем Тагиле пользуется популярностью. Несмотря на то, что занятия и предоставляемое оборудование полностью бесплатны, набор юных спортсменов минимален. Одной из причин является возраст, с которого зачисляют в СДЮСШОР «Аист», – девять лет. Дмитрий Алексеевич пояснил, что к этому времени юные тагильчане и их родители уже определяются с выбранным видом спорта.

О том, что прыжки с трамплина – эффектный и захватывающий вид спорта, можно даже не говорить. Наверное, этим он привлекает и пугает одновременно.