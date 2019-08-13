В Нижнем Тагиле построят стадион для воспитанников школы-интерната
Сегодня, 14:25СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Областное правительство выделило 16 миллионов рублей на строительство стадиона для воспитанников школы-интерната для особенных детей, расположенной на улице Аганичева в Нижнем Тагиле, соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно аукционной документации, подрядчик должен построить поле для мини-футбола, площадки для занятий баскетболом и волейболом. Также должны появиться зоны для воркаута и сдачи норм ГТО, беговая дорожка. По периметру установят освещение и новый забор.
Заявки от участников принимаются до 26 августа, победителя аукциона определят 28 августа.
Напомним, в Нижнем Тагиле из средств областного бюджета профинансировано строительство спортзала для учащихся православной гимназии. 9 августа мэр Владислав Пинаев отчитал чиновников за срыв сроков выполнения работ по строительству объекта.
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