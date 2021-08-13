Количество команд Ночной хоккейной лиги в России увеличивается

В России продолжается падение интереса к профессиональному спорту, при этом набирает популярность любительский — об этом говорят данные статистических опросов.

Как пишет издание «Советский спорт», в последние несколько лет любительский спорт в РФ не особенно поддерживался со стороны властей, в отличие, например, от КНР или Соединенных Штатов. В этих государствах спортсмены-любители по уровню подготовки практически равны профессионалам. Там спорт — это неотъемлемая часть жизни граждан, а количество спортивных школ увеличивается каждый год. При этом финансирует такого рода учреждения государство. А сами граждане, являясь участниками спортивного процесса, отлично знают свои команды и чемпионов. Россия же только начала предпринимать шаги в этом направлении. Особую популярность приобрел массовый спорт — футбол, волейбол, хоккей, баскетбол. Говоря о студенческих лигах, можно вспомнить о крупнейшей в Европе Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), которая организует чемпионаты и в РФ. Принимают участие свыше 800 женских и мужских команд из 450 высших учебных заведений страны. На игры нередко приглашаются баскетбольные звезды, это дает возможность молодым игрокам пообщаться с профессионалами лично. Марафоны и полумарафоны тоже постепенно становятся все более популярными — повышается их массовость. Проект «Бегом по Золотому кольцу» провел 11 крупных стартов по городам страны. В хоккее с появлением Ночной хоккейной лиги (НХЛ) также стало больше команд спортсменов-любителей. В играх этой лиги могут принять участие как молодые люди, так и граждане более старшего возраста. Эксперты уверены, что такая свободная возрастная политика прививает людям любовь к спорту, а это работает на укрепление здоровья нации. Изначально НХЛ хотели сделать для россиян возрастной категории 40+. И для многих представителей старшего поколения членство в Ночной лиге стало чем-то вроде отдушины, помогло исполнить мечту о большом спорте. Сейчас команды лиги в общей сложности насчитывают 19 тысяч человек в 70 регионах страны, и это уникальный результат. Следует заметить, что лучшим игрокам Ночной лиги вручают не только личные награды, но и дают возможность развивать региональный спорт. Так, победители Всероссийского турнира по хоккею получают финансирование, которое разрешается направить на постройку Ледового дворца в своем регионе. Тренироваться там смогут не только хоккеисты, но и любители других зимних видов спорта.

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