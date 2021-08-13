Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле

Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле
Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:53СпортФото: 1МI
Спортсменов и тренерский состав Нижнего Тагила поздравил с 90-летнием физкультурно-спортивного комплекса ГТО глава Владислав Пинаев и вручил лучшим из них награды.

В рамках торжественного мероприятия глава Нижнего Тагила поблагодарил тренеров и их подопечных за достижения, подчеркнув, что развитие физической культуры и спорта является одной из ведущих задач муниципалитета.

Благодарственными письмами и благодарностями от имени губернатора Свердловской области награждены тренеры спортивной школы «Тагилстрой» Николай Плешкун и Евгений Родионов, а также тренер СШОР № 3 Галина Спицина.

Почетные грамоты главы Нижнего Тагила получили руководитель информационно-методического центра по физической культуре и спорту Галина Касаткина, а благодарственные письма — тренер спортивной школы «Высокогорец» Станислав Карпачев и тренер ШОР Алексей Хамзин. Благодарностями отмечены Владислав Краев, Ксения Федорова, Ирина Иванова, Екатерина Полюшкина и Елена Фещенко.

Дипломы администрации города за высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня из рук Пинаева получили 18 молодых тагильских спортсменов. Троим из них — воспитанникам спортивной школы № 2 Сахрату Магомедову, ШОР № 1 Екатерине Писаревской и Диане Ставровой — вручен знак «Мастер спорта России».

Напомним, 6 августа 2021 года жителей Нижнего Тагила наградили почетными званиями и знаками отличия за заслуги перед городом. В этом году «Почетными гражданами Нижнего Тагила» стали двое жителей, еще пятерым вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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