7 место на чемпионате мира. Кузнецов и Ларионов завершили сезон

«Финал выдался трудным, трасса тоже не из простых. У многих сдавали нервы. Сильнейшие совершали ошибки. У наших ребят на трассе тоже было несколько ошибок. Отлично справились с нижним участком с 14-ых ворот», - рассказывает тренер тагильчан Ольга Гвоздева. В итоге у Кузнецова и Ларионова – 7 место. Золото у братьев-словаков Павола и Петера Хохшорнеров, чемпионов Олимпиады в Афинах. Отметим, что своим выступлением на Чемпионате мира Кузнецов и Ларионов завершили сезон.