7 место на чемпионате мира. Кузнецов и Ларионов завершили сезон
13 сентября 2010, 17:39СпортОльга
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Накануне в словенском Тацене завершился Чемпионат мира по гребному слалому. Из российских спортсменов в финал прошли только тагильские гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.
«Финал выдался трудным, трасса тоже не из простых. У многих сдавали нервы. Сильнейшие совершали ошибки. У наших ребят на трассе тоже было несколько ошибок. Отлично справились с нижним участком с 14-ых ворот», - рассказывает тренер тагильчан Ольга Гвоздева. В итоге у Кузнецова и Ларионова – 7 место. Золото у братьев-словаков Павола и Петера Хохшорнеров, чемпионов Олимпиады в Афинах. Отметим, что своим выступлением на Чемпионате мира Кузнецов и Ларионов завершили сезон.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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